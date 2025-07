Sortie Running Triguères

Sortie Running Triguères dimanche 13 juillet 2025.

Sortie Running

2 Avenue de la Gare Triguères Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 09:30:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

SORTIES RUNNING

L’association sportive SAM RUN TRAIL, basée sur

la pratique de la course à pied, vous propose une

SAM’balade . Pour cette sortie running, ouverte

à tous, 2 boucles de 5 km seront accessibles. .

2 Avenue de la Gare Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire samruntrail@gmail.com

English :

RUNNING OUTING

The SAM RUN TRAIL sports association, based on

the practice of running, proposes you a

a « SAM?balade ».

German :

AUSFLUG RUNNING

Der Sportverein SAM RUN TRAIL, basierend auf

der Praxis des Laufens, schlägt Ihnen eine

» SAM?balade » an.

Italiano :

USCITA DI CORSA

L’associazione sportiva SAM RUN TRAIL, basata sulla

sulla pratica della corsa, vi propone una

« SAM?balade ».

Espanol :

SALIDA DE RUNNING

La asociación deportiva SAM RUN TRAIL, basada en

la práctica del running, te propone una

« SAM?balade ».

L’événement Sortie Running Triguères a été mis à jour le 2025-07-07 par OT 3CBO