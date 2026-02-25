Sortie salades sauvages au Domaine les Hauts de Riquets Baleyssagues

Sortie salades sauvages au Domaine les Hauts de Riquets

Domaine les Hauts de Riquets Baleyssagues Lot-et-Garonne

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Envie de changer d’air ?

Vous apprendrez à observer votre environnement, identifier les herbes sauvages, respecter les règles de cueillette, puis savourer vos trouvailles à travers une délicieuse dégustation.

Domaine les Hauts de Riquets Baleyssagues 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 28 54 37 marie-jose.bireaud@wanadoo.fr

English :

Looking for a change of scenery?

You’ll learn how to observe your surroundings, identify wild herbs, respect picking rules, and then savour your finds with a delicious tasting session.

