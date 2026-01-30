Sortie salades sauvages Baleyssagues
Sortie salades sauvages Baleyssagues dimanche 1 février 2026.
Sortie salades sauvages
Domaine les Hauts de Riquets Baleyssagues Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-02-01
Envie de changer d’air ?
Vous apprendrez à observer votre environnement, identifier les herbes sauvages, respecter les règles de cueillette, puis savourer vos trouvailles à travers une délicieuse dégustation.
Domaine les Hauts de Riquets Baleyssagues 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 28 54 37 marie-jose.bireaud@wanadoo.fr
English : Sortie salades sauvages
Looking for a change of scenery?
You’ll learn how to observe your surroundings, identify wild herbs, respect picking rules, and then savour your finds with a delicious tasting session.
