Sortie senior : Visite théâtralisée du Château de Monte-Cristo, Château de Monte-Cristo, Le Port-Marly
Sortie senior : Visite théâtralisée du Château de Monte-Cristo, Château de Monte-Cristo, Le Port-Marly jeudi 19 février 2026.
Sortie senior : Visite théâtralisée du Château de Monte-Cristo Jeudi 19 février, 14h00 Château de Monte-Cristo Yvelines
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-19T14:00:00+01:00 – 2026-02-19T19:00:00+01:00
Fin : 2026-02-19T14:00:00+01:00 – 2026-02-19T19:00:00+01:00
Entre anecdotes, saynètes et découverte du château et de son parc romantique, profitez d’un moment culturel hors du temps.
Attention ! Parcours en pente et non carrossé : sortie réservée aux bons marcheurs.
Château de Monte-Cristo Chemin du Haut des Ormes, 78560 Le Port-Marly Le Port-Marly 78560 Yvelines Île-de-France
Plongez dans l’univers d’Alexandre Dumas grâce à une visite guidée animée par des comédiens en costumes !