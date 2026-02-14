Sortie senior : Visite théâtralisée du Château de Monte-Cristo, Château de Monte-Cristo, Le Port-Marly

Sortie senior : Visite théâtralisée du Château de Monte-Cristo Jeudi 19 février, 14h00 Château de Monte-Cristo Yvelines

Sur inscription

Entre anecdotes, saynètes et découverte du château et de son parc romantique, profitez d’un moment culturel hors du temps.

Attention ! Parcours en pente et non carrossé : sortie réservée aux bons marcheurs.

Château de Monte-Cristo Chemin du Haut des Ormes, 78560 Le Port-Marly Le Port-Marly 78560 Yvelines Île-de-France

Plongez dans l’univers d’Alexandre Dumas grâce à une visite guidée animée par des comédiens en costumes !