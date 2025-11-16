Sortie Sensas Brest Le Lokal Plouescat
Tarif : – –
Début : 2025-11-16 14:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
2025-11-16
Vivez une expérience sensorielle unique à Brest.
A partir de 7 ans. Sur inscription. .
Le Lokal 5 parc des Sports Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59
