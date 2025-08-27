Sortie sensorielle dans le Bois de Sorrus Sorrus

Eglise Saint-Vaast Rue de l'Eglise Sorrus

Début : 2025-08-27

fin : 2025-08-27

2025-08-27

Balade en Forêt

Mercredi 27 août à 9h30

Rendez-vous Parking de l’église de Sorrus

Quoi de plus simple et agréable qu’une balade en forêt ? Du frémissement du feuillage aux odeurs fraîches ou boisées., l’univers forestier peut être apaisant pour la santé. Cette sortie n’a pas un objectif naturaliste proprement dit mais vise à se mettre en condition de ressentir et partager la sensation de bien-être qu’apportent les arbres et la vie qui leur est associé à travers une démarche sensorielle et culturelle exercices, lecture de textes, création d’haikus et dessins (petits matériels prévus par l’animateur).

Prévoir une tenue adaptée à la forêt

Participation 5€ par adulte sauf mention contraire indiquée dans le descriptif. Gratuit enfants et adhérents. Les enfants sont sous la responsabilité d’un adulte.

Renseignements 03 21 06 50 73 Facebook Gdeam-62

Distance 3km Durée 3h

Crédit GDEAM 62 .

Eglise Saint-Vaast Rue de l’Eglise Sorrus 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 50 73 gdeam.asso@wanadoo.fr

