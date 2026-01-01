Sortie ski ASCAP Montbéliard

Sortie ski ASCAP

Gymnase ASCAP Montbéliard Doubs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 04:30:00

fin : 2026-01-31 21:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Envie de glisse et sport d’hiver ? L’ASCAP vous emmène en sortie ski à la journée dans la station de Châtel. L’inscription comprend le trajet aller-retour en bus grand confort, le forfait et le petit déjeuner. (café-croissant)

Attention à bien prendre sa carte d’identité car passage par la Suisse.

Afin d’optimiser cette journée, la destination pourra être modifiée ou annulée au dernier moment en fonction de l’enneigement et des conditions météo.

Le prix varie en fonction du type de forfait et de l’âge, Stellantis ou non etc… .

Gymnase ASCAP Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 95 27 68

