Sortie ski aux Jouvencelles Vitteaux

Sortie ski aux Jouvencelles

Départ de Vitteaux Vitteaux Côte-d’Or

Début : 2026-01-24 05:00:00

fin : 2026-01-24 20:00:00

2026-01-24

Sortie au domaine skiable des Jouvencelles, organisée par l’AFR de Vitteaux.

Il est possible de skier, faire du snowboard mais également des raquettes ou de randonner en cas de faible enneigement !

Transport en bus depuis Vitteaux. .

Départ de Vitteaux Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 74 88 07 afr21350@gmail.com

