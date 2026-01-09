Sortie ski Castandet
Sortie ski Castandet samedi 31 janvier 2026.
Sortie ski
Castandet Landes
Tarif : – – 18 EUR
Tarif réduit
2026-01-31
L’association organise une sortie ski sur la journée
Pour adulte et enfant
Les mineurs devront être accompagnés
L’organisation prévoit transport, casse croute, repas du midi (la location de matériel et des forfaits est à la charge de chaque participant) .
Castandet 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Sortie ski
