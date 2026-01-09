Sortie ski

Castandet Landes

Tarif : – – 18 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

L’association organise une sortie ski sur la journée

Pour adulte et enfant

Les mineurs devront être accompagnés

L’organisation prévoit transport, casse croute, repas du midi (la location de matériel et des forfaits est à la charge de chaque participant) .

Castandet 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 23 19 33

English : Sortie ski

