Sortie solidaire run pour elles Départ salle des Fêtes de Mios Mios
Sortie solidaire run pour elles Départ salle des Fêtes de Mios Mios dimanche 8 mars 2026.
Sortie solidaire run pour elles
Départ salle des Fêtes de Mios Allée de Val de San Vicente Mios Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Mios Running Club organise une sortie solidaire.
Voici les deux nouveaux formats, avec un départ à 10h
-Run de 5 km
-Marche de 5 km
Il traversera les rues de Mios portant les noms des grandes figures féminines qui ont marqué l’histoire, la culture, le sport et l’engagement Gisèle Halimi, Marguerite Yourcenar, Florence Arthaud, Colette Besson, Rosa Parks, Lucie Aubrac, George Sand, Camille Claudel, Niki de Saint Phalle, Simone Veil, Marie Marvingt, Françoise Dolto, Manon Cormier, Rachel Carson, Sarah Bernhardt, Cesaria Evora et Anne Frank.
Une participation de 5 euros par coureur est demandée.
L’intégralité des sommes collectées sera reversée à la Maison d’Ella, une association engagée auprès des femmes victimes de violences.
Infos et inscriptions sur HELLO ASSO.
Dress code tee-shirt blanc. .
Départ salle des Fêtes de Mios Allée de Val de San Vicente Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie solidaire run pour elles
L’événement Sortie solidaire run pour elles Mios a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Coeur Bassin