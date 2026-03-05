Sortie solidaire run pour elles Départ salle des Fêtes de Mios Mios

Sortie solidaire run pour elles

Départ salle des Fêtes de Mios Allée de Val de San Vicente Mios Gironde

Début : 2026-03-08

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Mios Running Club organise une sortie solidaire.

Voici les deux nouveaux formats, avec un départ à 10h

-Run de 5 km

-Marche de 5 km

Il traversera les rues de Mios portant les noms des grandes figures féminines qui ont marqué l’histoire, la culture, le sport et l’engagement Gisèle Halimi, Marguerite Yourcenar, Florence Arthaud, Colette Besson, Rosa Parks, Lucie Aubrac, George Sand, Camille Claudel, Niki de Saint Phalle, Simone Veil, Marie Marvingt, Françoise Dolto, Manon Cormier, Rachel Carson, Sarah Bernhardt, Cesaria Evora et Anne Frank.

Une participation de 5 euros par coureur est demandée.

L’intégralité des sommes collectées sera reversée à la Maison d’Ella, une association engagée auprès des femmes victimes de violences.

Infos et inscriptions sur HELLO ASSO.

Dress code tee-shirt blanc. .

