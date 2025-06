SORTIE SOUS LES ÉTOILES – Lodève 26 juin 2025 07:00

Observer à l’œil nu un ciel étoilé préservé, découvrir les constellations au laser et mieux comprendre notre place dans l’univers, lors d’une veillée simple, chaleureuse et ouverte à tous.

Vous partirez à la découverte du ciel avec Laure, votre guide qui vous présentera la voûte céleste.

Voir ce ciel étoilé à l’œil nu et comprendre les distances nous séparant de lui.

Installés sur des plaids sur ce site préservé de la pollution lumineuse et en voyage à travers les étoiles par cette nuit assombrie, vous pourrez découvrir avec le laser des constellations emblématiques, dans une ambiance conviviale, simple et dans un langage accessible à tous. .

English :

Observe a preserved starry sky with the naked eye, discover the constellations with a laser and better understand our place in the universe, during a simple, warm evening open to all.

German :

Beobachten Sie einen unberührten Sternenhimmel mit bloßem Auge, entdecken Sie die Konstellationen mit einem Laser und verstehen Sie unseren Platz im Universum besser, während einer einfachen, herzlichen und für alle offenen Nachtwache.

Italiano :

Osservare un cielo stellato conservato a occhio nudo, scoprire le costellazioni con il laser e comprendere meglio il nostro posto nell’universo, durante una semplice e calda serata aperta a tutti.

Espanol :

Observe un cielo estrellado preservado a simple vista, descubra las constelaciones con un láser y comprenda mejor nuestro lugar en el universo, durante una velada sencilla, cálida y abierta a todos.

