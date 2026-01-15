Sortie spéciale enfants 3/12 ans Le réveil de la forêt enchantée parking du restaurant Le K au lac Kir de Dijon Dijon

Sortie spéciale enfants 3/12 ans Le réveil de la forêt enchantée

parking du restaurant Le K au lac Kir de Dijon Avenue du 1er Consul Dijon Côte-d’Or

Début : 2026-03-21 09:30:00

fin : 2026-03-21 11:30:00

2026-03-21

En ce début de printemps, vient percer les secrets du royaume des fées du parc de la fontaine aux fées. Guidés par l’une d’elle lors d’une chasse sensorielle aux indices du printemps, les enfants explorent les premiers signes du réveil de la nature bourgeons, chants d’oiseaux, fleurs discrètes… La sortie débute dans une ancienne carrière calcaire, témoin d’un autre temps. À travers des jeux de mouvements inspirés d’animaux marins disparus, les enfants ouvrent leur imaginaire et se relient au lieu avant de partir à la rencontre de la forêt vivante.

RDV à 9 h 30 sur le parking du restaurant Le K au lac Kir de Dijon. Retour prévu pour 11 h 30. Inscription via borey.fanny@gmail.com ou au 06 45 26 25 72 (attention, places limitées aux enfants de 3 à 12 ans accompagnés d’au moins un parent). Prévoir un équipement adapté à la météo et qui pourra être sali. .

parking du restaurant Le K au lac Kir de Dijon Avenue du 1er Consul Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 26 25 72 borey.fanny@gmail.com

