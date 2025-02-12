Sortie spéciale oiseaux à la station de lagunage de Rochefort route de Soubise Rochefort

Sortie spéciale oiseaux à la station de lagunage de Rochefort

Début : Jeudi 2025-02-12 10:00:00

fin : 2025-08-07 11:30:00

2025-02-12 2025-03-05 2025-04-22 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28 2025-10-23 2025-10-30

Observation des oiseaux à la station de lagunage.

route de Soubise Station de lagunage Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 espace.nature@lpo.fr

English : Special birds outing at the lagoon station of Rochefort

Birdwatching at the lagoon plant.

German : Speziell Vogelausflug zur Lagunenstation Rocheforts

Vogelbeobachtung an der Lagunenstation.

Italiano :

Birdwatching alla laguna.

Espanol :

Observación de aves en la laguna.

