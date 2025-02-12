Sortie spéciale oiseaux à la station de lagunage de Rochefort route de Soubise Rochefort
Sortie spéciale oiseaux à la station de lagunage de Rochefort route de Soubise Rochefort mercredi 12 février 2025.
Sortie spéciale oiseaux à la station de lagunage de Rochefort
route de Soubise Station de lagunage Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Carte privilège OTRO, minimas sociaux, personnes en situation de handicap et étudiants
Début : Jeudi 2025-02-12 10:00:00
fin : 2025-08-07 11:30:00
2025-02-12 2025-03-05 2025-04-22 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28 2025-10-23 2025-10-30
Observation des oiseaux à la station de lagunage.
route de Soubise Station de lagunage Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 espace.nature@lpo.fr
English : Special birds outing at the lagoon station of Rochefort
Birdwatching at the lagoon plant.
German : Speziell Vogelausflug zur Lagunenstation Rocheforts
Vogelbeobachtung an der Lagunenstation.
Italiano :
Birdwatching alla laguna.
Espanol :
Observación de aves en la laguna.
