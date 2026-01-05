Sortie spéciale oiseaux à la station de lagunage de Rochefort route de Soubise Rochefort
Sortie spéciale oiseaux à la station de lagunage de Rochefort route de Soubise Rochefort jeudi 19 février 2026.
Sortie spéciale oiseaux à la station de lagunage de Rochefort
route de Soubise Station de lagunage Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 15:00:00
fin : 2026-02-19 16:30:00
Date(s) :
2026-02-19 2026-04-14 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-19 2026-08-27 2026-10-22 2026-10-29
Observation des oiseaux à la station de lagunage.
.
route de Soubise Station de lagunage Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 espace.nature@lpo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Special birds outing at the lagoon station of Rochefort
Birdwatching at the lagoon plant.
L’événement Sortie spéciale oiseaux à la station de lagunage de Rochefort Rochefort a été mis à jour le 2026-01-05 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime