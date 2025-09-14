Sortie sportive au départ de Valhuon « le trèfle du diable » Valhuon

Sortie sportive au départ de Valhuon « le trèfle du diable »

place du rietz Valhuon Pas-de-Calais

Tarif : – –

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

Le dimanche 14 septembre 2025

Sortie sportive « le trèfle du diable » au départ de Vahuon

Rendez-vous attendu par tous les adeptes de marche et de trail.

7 distances au choix pour cette nouvelle édition, de 10 à 45 kms.

Informations pratiques

Dimanche 14 septembre à partir de 8h30

Lieu de rendez-vous: Salle du Rietz (place du Rietz) à Valhuon

Diffférents parcours au choix: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45

Marche Trail Marche nordique

Organisateur: Association « Les Courants d’Air »

Tarifs à partir de 5€

Informations au 06 84 98 35 83

Réservation ici

.

place du rietz Valhuon 62550 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 84 98 35 83 letrefledudiable@gmail.com

