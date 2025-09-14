Sortie sportive au départ de Valhuon « le trèfle du diable » Valhuon
Sortie sportive au départ de Valhuon « le trèfle du diable » Valhuon dimanche 14 septembre 2025.
Sortie sportive au départ de Valhuon « le trèfle du diable »
place du rietz Valhuon Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Le dimanche 14 septembre 2025
Sortie sportive « le trèfle du diable » au départ de Vahuon
Rendez-vous attendu par tous les adeptes de marche et de trail.
7 distances au choix pour cette nouvelle édition, de 10 à 45 kms.
Informations pratiques
Dimanche 14 septembre à partir de 8h30
Lieu de rendez-vous: Salle du Rietz (place du Rietz) à Valhuon
Diffférents parcours au choix: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45
Marche Trail Marche nordique
Organisateur: Association « Les Courants d’Air »
Tarifs à partir de 5€
Informations au 06 84 98 35 83
Réservation ici
.
place du rietz Valhuon 62550 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 84 98 35 83 letrefledudiable@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Sortie sportive au départ de Valhuon « le trèfle du diable » Valhuon a été mis à jour le 2025-08-04 par Office de Tourisme d’Arras