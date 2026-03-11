Sortie sunset à bord de La Recouvrance Port de Commerce de Brest Brest

Sortie sunset à bord de La Recouvrance

Port de Commerce de Brest La Recouvrance Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-12 2026-06-20 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07

Découvrez la navigation traditionnelle et les trésors de la rade de Brest, autour d’un buffet déjeunatoire. Convivialité garantie !

Organisation des sorties Sunset

19h00 Embarquement quai Malbert, briefing sécurité et histoire du bateau

Navigation en rade de Brest

Buffet apéritif salé, sucré avec boissons

22h00 Débarquement quai Malbert

Informations pratiques

Billets en vente à l’Office de Tourisme Brest en vue, 52 rue du Château (sous réserve de disponibilité).

Réservation obligatoire. .

Port de Commerce de Brest La Recouvrance Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 40

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English : Sortie sunset à bord de La Recouvrance

L’événement Sortie sunset à bord de La Recouvrance Brest a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue