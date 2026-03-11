Sortie sunset à bord de La Recouvrance Port de Commerce de Brest Brest
Sortie sunset à bord de La Recouvrance Port de Commerce de Brest Brest vendredi 5 juin 2026.
Sortie sunset à bord de La Recouvrance
Port de Commerce de Brest La Recouvrance Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-20 22:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-12 2026-06-20 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07
Découvrez la navigation traditionnelle et les trésors de la rade de Brest, autour d’un buffet déjeunatoire. Convivialité garantie !
Organisation des sorties Sunset
19h00 Embarquement quai Malbert, briefing sécurité et histoire du bateau
Navigation en rade de Brest
Buffet apéritif salé, sucré avec boissons
22h00 Débarquement quai Malbert
Informations pratiques
Billets en vente à l’Office de Tourisme Brest en vue, 52 rue du Château (sous réserve de disponibilité).
Réservation obligatoire. .
Port de Commerce de Brest La Recouvrance Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 40
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English : Sortie sunset à bord de La Recouvrance
L’événement Sortie sunset à bord de La Recouvrance Brest a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue