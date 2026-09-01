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Sortie sur l’Aubrac au départ de la Cresse et départ d’Aguessac Déjeuner au buron de la Sistre Aguessac

dimanche 20 septembre 2026 · Aguessac

Sortie sur l’Aubrac au départ de la Cresse et départ d’Aguessac Déjeuner au buron de la Sistre Aguessac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
12520 Aguessac
Département
Aveyron
Tarif
43 Tarif de base plein tarif

Aguessac

Sortie sur l’Aubrac au départ de la Cresse et départ d’Aguessac Déjeuner au buron de la Sistre

Aguessac Aveyron

Tarif : – – EUR
43
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

43  .

Aguessac 12520 Aveyron Occitanie +33 6 82 67 48 60 

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English :

L’événement Sortie sur l’Aubrac au départ de la Cresse et départ d’Aguessac Déjeuner au buron de la Sistre Aguessac a été mis à jour le 2026-08-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)