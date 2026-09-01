AGENDA · Aguessac
Sortie sur l’Aubrac au départ de la Cresse et départ d’Aguessac Déjeuner au buron de la Sistre Aguessac
dimanche 20 septembre 2026 · Aguessac
Informations pratiques
Aguessac
Sortie sur l’Aubrac au départ de la Cresse et départ d’Aguessac Déjeuner au buron de la Sistre
Aguessac Aveyron
Tarif : – – EUR
43
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
43 .
Aguessac 12520 Aveyron Occitanie +33 6 82 67 48 60
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English :
L’événement Sortie sur l’Aubrac au départ de la Cresse et départ d’Aguessac Déjeuner au buron de la Sistre Aguessac a été mis à jour le 2026-08-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)