Sortie sur les traces du castor

Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18 16:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Partez à l’aventure sur les traces du castor lors de ce rallye nature pour petits et grands.

À la fin des épreuves, le castor n’aura plus de secrets pour vous !

Organisé par la ville de Cosne, en partenariat avec le Service Education à l’Environnement Cœur de Loire, dans le cadre de l’atlas de biodiversité communal. Sur réservation. Lieu communiqué lors de votre inscription. .

Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr

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English : Sortie sur les traces du castor

L’événement Sortie sur les traces du castor Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-13 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)