Sortie sur les traces du castor Cosne-Cours-sur-Loire

Sortie sur les traces du castor Cosne-Cours-sur-Loire samedi 18 avril 2026.

Sortie sur les traces du castor

Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18 16:30:00

Date(s) :
2026-04-18

Partez à l’aventure sur les traces du castor lors de ce rallye nature pour petits et grands.
À la fin des épreuves, le castor n’aura plus de secrets pour vous !
Organisé par la ville de Cosne, en partenariat avec le Service Education à l’Environnement Cœur de Loire, dans le cadre de l’atlas de biodiversité communal. Sur réservation. Lieu communiqué lors de votre inscription.   .

Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54  pavillondeloire@coeurdeloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie sur les traces du castor

L’événement Sortie sur les traces du castor Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-13 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

Prochains événements à Cosne-Cours-sur-Loire