Sortie sur l’estran avec Scarlette Le Corre Mer et Saveurs Scarlette Le Corre Guilvinec

Mer et Saveurs Scarlette Le Corre 11 bis rue du Général de Gaulle Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 11:15:00

fin : 2025-10-23 14:15:00

Date(s) :

2025-10-23

Algocultrice passionnée, Scarlette Le Corre récolte et transforme les algues alimentaires depuis plus de 20 ans. Elle vous invite à l’accompagner et vous initie à découvrir les algues de rive du pays bigouden.

Le rendez-vous se fait à la boutique de Scarlette et l’initiation au Guilvinec. Prévoir bottes, vêtements de rechange et un sac en plastique (style cabas de courses). Les enfants sont sous l’entière responsabilités de leurs accompagnants.

Réservation obligatoire. Minimum 6 personnes. .

Mer et Saveurs Scarlette Le Corre 11 bis rue du Général de Gaulle Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 58 78 98

