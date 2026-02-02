Sortie Sylvothérapie Bains de nature

Saint-Gilles-Vieux-Marché Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Un moment d’immersion auprès/parmi les arbres pendant lequel nous réalisons des mouvements respiratoires précis pour relâcher les tensions, nerveuses et physiques.

Ces mouvements respiratoires sont issus d’une technique de gestion globale du stress appelé coach-respiration .

Marches en lien conscient avec notre environnement. Des approches sensibles (relaxantes, ludiques, artistiques, multisensorielles) et diversifiées sont proposées , en fonction de l’endroit, du moment et de la dynamique du groupe (10 personnes maxi).

Bain de forêt de 3h, réservation obligatoire par téléphone, lieu de RDV précisé lors de l’inscription. .

Saint-Gilles-Vieux-Marché 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 37 81 48

