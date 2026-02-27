Sortie sylvothérapie les bienfaits des arbres sur notre santé Route de Cessac Cessac

Sortie sylvothérapie les bienfaits des arbres sur notre santé

Route de Cessac Lacs de Laubesc Cessac Gironde

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-03-08 2026-03-21 2026-04-19 2026-05-23 2026-06-21 2026-07-12

Nous vous invitons à quitter le bruit du quotidien pour retrouver le silence et la force des arbres. Ensemble, nous marcherons pour honorer notre héritage, cultiver notre résilience et renforcer nos liens. Au programme marche consciente et exercices de respiration avec les arbres ; méditations guidées sur la force intérieure, en lien avec les arbres ; temps de réflexion et de partage autour des valeurs de liberté et de solidarité ; rituel d’ancrage collectif au pied d’un arbre remarquable. Les séances seront adaptées au cycle de la nature (équinoxe de printemps, solstice d’été…). Prévoir des chaussures de marche, de quoi s’asseoir ou s’allonger par terre, de l’eau et, si vous le souhaitez, un carnet pour noter vos pensées. Places limitées. .

Route de Cessac Lacs de Laubesc Cessac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 84 67 87

