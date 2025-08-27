Sortie Terra Aventura au Puits d’Enfer Exireuil

Sortie Terra Aventura au Puits d’Enfer Exireuil mercredi 27 août 2025.

Puits d’Enfer Exireuil Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : 2025-08-27
Début : 2025-08-27
fin : 2025-08-27

Date(s) :
2025-08-27

Partez à l’aventure avec un parcours collectif de Terra Aventura ! Enigmes, découvertes et esprit d’équipe pour une exploration ludique et conviviale.

Transport possible, réservation obligatoire   .

Puits d’Enfer Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63  coordination@lacroiseedesvillages79.com

