Sortie Théâtre Saint-Martinien
Sortie Théâtre Saint-Martinien samedi 27 septembre 2025.
Sortie Théâtre
Salle des fêtes Saint-Martinien Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 19:30:00
fin : 2025-09-27 22:30:00
Date(s) :
2025-09-27
Le Centre Social de Saint Martinien propose aux 11-17 ans une sortie au théâtre pour découvrir la pièce
« Pourquoi tu cours » par la compagnie Attrape Sourire.
.
Salle des fêtes Saint-Martinien 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 73 jeunesse.cs.stmartinien@gmail.com
English :
The Centre Social de Saint Martinien is offering 11-17 year-olds an outing to the theater to discover the play:
« Pourquoi tu cours » by the Attrape Sourire company.
German :
Das Centre Social de Saint Martinien bietet den 11- bis 17-Jährigen einen Ausflug ins Theater an, um das Stück
« Warum läufst du? » von der Theatergruppe Attrape Sourire.
Italiano :
Il Centro sociale di Saint Martinien propone ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni una gita a teatro per assistere allo spettacolo:
« Pourquoi tu cours » della compagnia Attrape Sourire.
Espanol :
El Centro Social Saint Martinien ofrece a los jóvenes de 11 a 17 años una salida al teatro para ver la obra:
« Pourquoi tu cours » de la compañía Attrape Sourire.
L’événement Sortie Théâtre Saint-Martinien a été mis à jour le 2025-09-12 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ