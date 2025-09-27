Sortie Théâtre Saint-Martinien

Sortie Théâtre Saint-Martinien samedi 27 septembre 2025.

Sortie Théâtre

Salle des fêtes Saint-Martinien Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 19:30:00
fin : 2025-09-27 22:30:00

Date(s) :
2025-09-27

Le Centre Social de Saint Martinien propose aux 11-17 ans une sortie au théâtre pour découvrir la pièce
« Pourquoi tu cours » par la compagnie Attrape Sourire.
Salle des fêtes Saint-Martinien 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 73  jeunesse.cs.stmartinien@gmail.com

English :

The Centre Social de Saint Martinien is offering 11-17 year-olds an outing to the theater to discover the play:
« Pourquoi tu cours » by the Attrape Sourire company.

German :

Das Centre Social de Saint Martinien bietet den 11- bis 17-Jährigen einen Ausflug ins Theater an, um das Stück
« Warum läufst du? » von der Theatergruppe Attrape Sourire.

Italiano :

Il Centro sociale di Saint Martinien propone ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni una gita a teatro per assistere allo spettacolo:
« Pourquoi tu cours » della compagnia Attrape Sourire.

Espanol :

El Centro Social Saint Martinien ofrece a los jóvenes de 11 a 17 años una salida al teatro para ver la obra:
« Pourquoi tu cours » de la compañía Attrape Sourire.

L’événement Sortie Théâtre Saint-Martinien a été mis à jour le 2025-09-12 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ