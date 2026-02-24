Sortie thématique La double vie des amphibiens Réserve Naturelle de l’Etang Noir Seignosse
Dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides, la Réserve Naturelle de l’Etang Noir propose une animation au crépuscule pour partir à la rencontre des amphibiens !
Le jeudi 26 février de 19h30 à 21h30 à la maison de la Réserve naturelle de l’Étang Noir à Seignosse Bourg.
Gratuit sur inscriptions 05 58 72 85 76 animation.rn.etangnoir@gmail.com .
Réserve Naturelle de l’Etang Noir 600 Avenue du Parc des Sports Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 85 76 animation.rn.etangnoir@gmail.com
English : Sortie thématique La double vie des amphibiens
As part of World Wetlands Day, the Réserve Naturelle de l’Etang Noir is offering a twilight activity for amphibians!
