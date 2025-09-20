Sortie Tous en forêt avec les forestiers de l’ONF- Forêt / Château RDV allée de Maintenon Fontainebleau

Sortie Tous en forêt avec les forestiers de l’ONF- Forêt / Château Samedi 20 septembre, 14h00 RDV allée de Maintenon Seine-et-Marne

La réservation est facultative via le lien weezevent (cela nous permettra de vous contacter si l’événement doit être annulé en raison d’un imprévu ou de conditions météorologiques défavorables).

Les forestiers invitent tous les usagers de la forêt à venir les rencontrer au cours d’une opération originale « Tous en forêt », pour répondre à leurs questions.

Réchauffement climatique, accueil du public, protection de la biodiversité, coupes d’arbres, destination des bois…Si ces sujets vous questionnent, c’est le moment de venir en parler!

Venez découvrir le patrimoine du massif de Fontainebleau lors des Journées européennes du patrimoine 2025 et le lien Forêt / Château

Sur une distance totale d'environ 1 250 mètres, l'allée de Maintenon est l'axe principal reliant le château de Fontainebleau à la forêt. Elle s'étend de la Porte Dorée au carrefour du Mail Henri IV, sommet du Petit Mont Chauvet. Le sentier bleu n°9 emprunte une partie de son tracé, elle est aussi l'objet d'une boucle de promenade, le sentier, « Perspectives de Maintenon ». D'autre part, à partir du carrefour Lemonnier elle traverse la réserve biologique dirigée (RBD) du Petit Mont Chauvet. Parking au niveau du carrefour de l'allée de Maintenon

« , « type »: « rich », « title »: « Tous en Foru00eat de Fontainebleau – Allu00e9e de Maintenon », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1387663.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/tous-en-foret-de-fontainebleau-allee-de-maintenon », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://my.weezevent.com/tous-en-foret-de-fontainebleau-allee-de-maintenon »}] Sur une distance totale d’environ 1 250 mètres, l’allée de Maintenon est l’axe principal reliant le château de Fontainebleau à la forêt. Elle s’étend de la Porte Dorée au carrefour du Mail Henri IV, sommet du Petit Mont Chauvet. Le sentier bleu n°9 emprunte une partie de son tracé, elle est aussi l’objet d’une boucle de promenade, le sentier, « Perspectives de Maintenon ». D’autre part, à partir du carrefour Lemonnier elle traverse la réserve biologique dirigée (RBD) du Petit Mont Chauvet. Parking au niveau du carrefour de l’allée de Maintenon

