Sortie Tous en forêt avec les forestiers de l’ONF – Tour Denecourt Itinéraire de Tour Denecourt Fontainebleau

Sortie Tous en forêt avec les forestiers de l'ONF – Tour Denecourt Samedi 20 septembre, 14h00 Itinéraire de Tour Denecourt Seine-et-Marne

Gratuit et réservation facultative sur le lien Weezevent (la réservation vous permettra d’être tenu au courant si l’événement est annulé en raison d’une météo défavorable)

2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Les forestiers invitent tous les usagers de la forêt à venir les rencontrer au cours d’une opération originale « Tous en forêt », pour répondre à leurs questions.

Réchauffement climatique, accueil du public, protection de la biodiversité, coupes d’arbres, destination des bois…Si ces sujets vous questionnent, c’est le moment de venir en parler!

Venez découvrir le patrimoine du massif de Fontainebleau lors des Journées européennes du patrimoine 2025 !

Pour s’inscrire (facultatif):

Tour Denecourt : https://my.weezevent.com/tous-en-foret-de-fontainebleau-tour-denecourt

Itinéraire de Tour Denecourt Tour Denecourt 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.onf.fr/vivre-la-foret/raconte-moi-la-foret/nos-evenements/+/283e::tous-en-foret-edition-2025.html https://my.weezevent.com/tous-en-foret-de-fontainebleau-tour-denecourt Accès à pied, comptez environ 30 minutes en suivant le sentier bleu balisé

