SORTIE TRAIL CEILHES Ceilhes-et-Rocozels

Avenue du lac Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Tarif : – – 13 EUR

Début : 2025-08-20

2025-08-20

Sortie Trail à Ceilhes et Rocozels. Durée 1h. P:13€/pers. Inscription obligatoire au 04 67 23 46 97 ou 06 52 85 47 22

Avenue du lac Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie

English :

Trail outing to Ceilhes and Rocozels. Duration 1h. P:13/pers. Registration required on 04 67 23 46 97 or 06 52 85 47 22

German :

Trail-Ausflug nach Ceilhes und Rocozels. Dauer: 1 Stunde. P:13?/Pers. Anmeldung erforderlich unter 04 67 23 46 97 oder 06 52 85 47 22

Italiano :

Escursione su sentiero a Ceilhes e Rocozels. Durata 1 ora. P:13 a persona. Iscrizione obbligatoria al numero 04 67 23 46 97 o 06 52 85 47 22

Espanol :

Salida de senderismo a Ceilhes y Rocozels. Duración 1 hora. P:13 por persona. Inscripción obligatoria llamando al 04 67 23 46 97 o al 06 52 85 47 22

