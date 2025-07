Sortie Trail Espalion

Sortie Trail Espalion mercredi 16 juillet 2025.

Sortie Trail

Foirail Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-16

fin : 2025-08-06

Date(s) :

2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Une sortie ouverte à tous pour découvrir le territoire en courant avec Espalion Apéro Trail !

Rendez-vous devant la statue du Joueur de Quilles au Foirail à Espalion pour 1h d’effort. Selon la forme et l’humeur, tout le monde y trouvera son compte ! .

Foirail Espalion 12500 Aveyron Occitanie

English :

An outing open to all to discover the region on the run with Espalion Apéro Trail!

German :

Ein Ausflug für alle, um die Gegend beim Laufen zu entdecken, mit Espalion Apéro Trail!

Italiano :

Un’uscita aperta a tutti per scoprire la regione di corsa con Espalion Apéro Trail!

Espanol :

¡Una salida abierta a todos para descubrir la región a la carrera con Espalion Apéro Trail!

