Sortie végétale et créative : Initiation au cyanotype Camping de Nantes Nantes mardi 5 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-05 14:00 – 16:00

Gratuit : non 15 € par adulte / 12 € par enfant Tout public, En famille

Au cours d’une balade, prenez le temps d’observer dans les moindres détails les plantes communes et utilisez-les pour réaliser de très belles créations bleues grâce à la méthode du cyanotype en compagnie d’une animatrice nature. Un moment de créativité et de convivialité.Inscription obligatoirePour tout renseignement, contacter Marine, l’animatrice nature, au 06 08 47 78 50 ou par mail à contact@entoureeparlanature.fr

Camping de Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 40 74 47 94 http://www.nantes-camping.fr/ 0608477850 https://entoureeparlanature.fr/sortie/sortie-nature-creative-initiation-cyanotype-plein-air-famille-adultes/