Sortie Vélo A bicyclette sur les traces de l’or noir Sebourg

Informations pratiques

Sebourg

Sortie Vélo A bicyclette sur les traces de l’or noir

Quai des Mines Sebourg Nord

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Laissez-vous guider par Lucie, monitrice-guide cycliste diplomée, sur la Boucle un’ Escaut le long des chemins de halage, en direction du site minier de Chabaud Latour à Condé-sur-Escaut. Sur place, une dégustation de jus de pomme des vergers du Vignoble de Valenciennes vous attendra au stand de l’Office du tourisme.

Une pause libre vous sera proposée sur le temps du midi, avant de repartir sur la voie verte des gueules noires!

Le tarif comprend: la dégustation de produits locaux au site de Chabaud Latour et l’encadrement de la balade.

Prévoir un pique-nique pour la pause du midi.

Petite restauration sur place à la Guinguette du lac ( sandwichs, friterie, snacks)

Laissez-vous guider par Lucie, monitrice-guide cycliste diplomée, sur la Boucle un’ Escaut le long des chemins de halage, en direction du site minier de Chabaud Latour à Condé-sur-Escaut. Sur place, une dégustation de jus de pomme des vergers du Vignoble de Valenciennes vous attendra au stand de l’Office du tourisme.

Une pause libre vous sera proposée sur le temps du midi, avant de repartir sur la voie verte des gueules noires!

Le tarif comprend: la dégustation de produits locaux au site de Chabaud Latour et l’encadrement de la balade.

Prévoir un pique-nique pour la pause du midi.

Petite restauration sur place à la Guinguette du lac ( sandwichs, friterie, snacks) .

Quai des Mines Sebourg 59163 Nord Hauts-de-France +33 3 27 28 89 10 contact@tourismevalenciennes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let Lucie, a certified cycling guide, lead you on the Escaut Loop along the towpaths toward the Chabaud Latour mining site in Condé-sur-Escaut. Once there, a tasting of apple juice from the orchards of the Valenciennes Vineyard will be waiting for you at the Tourist Office booth.

You’ll have a break for lunch on your own before setting off again on the “Gueules Noires” greenway!

The price includes: a tasting of local products at the Chabaud Latour site and a guided tour of the ride.

Please bring a picnic lunch for the midday break.

Light meals are available on-site at La Guinguette du Lac (sandwiches, fries, snacks).

L’événement Sortie Vélo A bicyclette sur les traces de l’or noir Sebourg a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Valenciennes