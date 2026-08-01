Sortie Vélo à Henvic par l’Amer placître vieille église Henvic

Informations pratiques

Henvic

Sortie Vélo à Henvic par l’Amer

placître vieille église église Saint-Maudez et Sainte-Juvette Henvic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Sortie Vélo à Henvic

Départ à 14heures du placître vieille église

Circuit familiale de 16km sur la commune

Chemin et petite route

Casque obligatoire et allure modérée

Organisée par l’Amer / gratuit

Venez nombreux ! .

placître vieille église église Saint-Maudez et Sainte-Juvette Henvic 29670 Finistère Bretagne +33 6 77 55 11 37

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English :

L’événement Sortie Vélo à Henvic par l’Amer Henvic a été mis à jour le 2026-07-31 par OT BAIE DE MORLAIX