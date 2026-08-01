Sortie Vélo à Henvic par l’Amer placître vieille église Henvic
samedi 8 août 2026 · placître vieille église · Henvic
Informations pratiques
Henvic
Sortie Vélo à Henvic par l’Amer
placître vieille église église Saint-Maudez et Sainte-Juvette Henvic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Sortie Vélo à Henvic
Départ à 14heures du placître vieille église
Circuit familiale de 16km sur la commune
Chemin et petite route
Casque obligatoire et allure modérée
Organisée par l’Amer / gratuit
Venez nombreux ! .
placître vieille église église Saint-Maudez et Sainte-Juvette Henvic 29670 Finistère Bretagne +33 6 77 55 11 37
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English :
L’événement Sortie Vélo à Henvic par l’Amer Henvic a été mis à jour le 2026-07-31 par OT BAIE DE MORLAIX
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