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AGENDA · Henvic

Sortie Vélo à Henvic par l’Amer placître vieille église Henvic

samedi 8 août 2026 · placître vieille église · Henvic

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
placître vieille église
Adresse
église Saint-Maudez et Sainte-Juvette
Ville
29670 Henvic
Département
Finistère
Tarif

Henvic

Sortie Vélo à Henvic par l’Amer

placître vieille église église Saint-Maudez et Sainte-Juvette Henvic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Sortie Vélo à Henvic
Départ à 14heures du placître vieille église
Circuit familiale de 16km sur la commune
Chemin et petite route
Casque obligatoire et allure modérée
Organisée par l’Amer / gratuit
Venez nombreux !   .

placître vieille église église Saint-Maudez et Sainte-Juvette Henvic 29670 Finistère Bretagne +33 6 77 55 11 37 

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English :

L’événement Sortie Vélo à Henvic par l’Amer Henvic a été mis à jour le 2026-07-31 par OT BAIE DE MORLAIX

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