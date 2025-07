Sortie vélo Archipel ton patrimoine Écuries du château Thouars

Sortie vélo Archipel ton patrimoine Écuries du château Thouars samedi 20 septembre 2025.

Sortie vélo Archipel ton patrimoine

Écuries du château Rond-Point du 19 Mars 1962 Thouars Deux-Sèvres

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

En collaboration avec « Thouars cyclotourisme », participez au parcours vélo alliant découverte du patrimoine de la ville de Thouars et des oeuvres d’art contemporaines installées dans l’espace public, avec l’exposition Archipel.

English : Sortie vélo Archipel ton patrimoine

In collaboration with « Thouars cyclotourisme », take part in a cycling tour combining the discovery of Thouars’ heritage and contemporary artworks installed in public spaces, with the Archipel exhibition.

German :

Nehmen Sie in Zusammenarbeit mit « Thouars cyclotourisme » an einer Fahrradtour teil, die die Entdeckung des Kulturerbes der Stadt Thouars mit zeitgenössischen Kunstwerken verbindet, die mit der Ausstellung Archipel im öffentlichen Raum installiert wurden.

Italiano :

In collaborazione con « Thouars cyclotourisme », partecipate a un tour in bicicletta che unisce il patrimonio della città di Thouars e le opere d’arte contemporanea installate negli spazi pubblici, con la mostra Archipel.

Espanol : Sortie vélo Archipel ton patrimoine

En colaboración con « Thouars cyclotourisme », participe en un recorrido en bicicleta que combina el patrimonio de la ciudad de Thouars y obras de arte contemporáneo instaladas en espacios públicos, con la exposición Archipel.

