Sortie vélo avec le CCAS Maison des Jeunes Le SPOT Dinard

Sortie vélo avec le CCAS

Maison des Jeunes Le SPOT 2 Rue de la Saudrais Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-27 14:00:00

fin : 2025-10-27 17:30:00

2025-10-27

Animation organisée par le CCAS.

N’hésitez pas à venir entre amis pour un petit parcours bucolique !

Apportez vélo et casque.

Rendez-vous au SPOT de Dinard.

Réservation obligatoire (10 places) auprès du CCAS 02 99 46 50 99 ou bien sur place à l’accueil du CCAS de Dinard rue des Minées. .

Maison des Jeunes Le SPOT 2 Rue de la Saudrais Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99

