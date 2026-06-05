Aulnoy-lez-Valenciennes

Sortie vélo en famille Rand’Auno 2026

Aulnoy-lez-Valenciennes Nord

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 09:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Rand’Auno Une sortie vélo en famille à Aulnoy-lez-Valenciennes !

En marge de leur brevet Cyclo Annuel, le Cyclo Club Aulnoy, en partenariat avec l’ADAV, vous invite à partager un moment sportif et convivial à l’occasion de la Rand’Auno.

Chaussez vos baskets et ajustez vos casques ! Ce rendez-vous vous propose un parcours vélo de 20 km spécialement conçu pour être sécurisé, ludique et éducatif. C’est l’opportunité idéale pour profiter des paysages locaux en famille, au rythme des petits et des grands, sous le soleil de la fin d’été.

Départ entre 9h00 et 9h30. Salle de l’Union

Le nombre de places est limité et l’inscription en ligne est OBLIGATOIRE.

Rand’Auno Une sortie vélo en famille à Aulnoy-lez-Valenciennes !

En marge de leur brevet Cyclo Annuel, le Cyclo Club Aulnoy, en partenariat avec l’ADAV, vous invite à partager un moment sportif et convivial à l’occasion de la Rand’Auno.

Chaussez vos baskets et ajustez vos casques ! Ce rendez-vous vous propose un parcours vélo de 20 km spécialement conçu pour être sécurisé, ludique et éducatif. C’est l’opportunité idéale pour profiter des paysages locaux en famille, au rythme des petits et des grands, sous le soleil de la fin d’été.

Départ entre 9h00 et 9h30. Salle de l’Union

Le nombre de places est limité et l’inscription en ligne est OBLIGATOIRE. .

Aulnoy-lez-Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France

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English :

Rand’Auno: A family bike outing in Aulnoy-lez-Valenciennes!

In conjunction with their annual brevet Cyclo, Cyclo Club Aulnoy, in partnership with ADAV, invites you to share a sporting and convivial moment during the Rand’Auno.

Put on your sneakers and strap on your helmets! The event features a 20 km bike route specially designed to be safe, fun and educational. It’s the perfect opportunity to enjoy the local countryside with your family, at the pace of young and old alike, under the late summer sun.

Departure between 9:00 and 9:30 am. Salle de l’Union

Places are limited and online registration is MANDATORY.

L’événement Sortie vélo en famille Rand’Auno 2026 Aulnoy-lez-Valenciennes a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Valenciennes