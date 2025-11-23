Sortie Vélo Entre Elles organisée par Le Club Cyclo Millau Millau

Sortie Vélo Entre Elles organisée par Le Club Cyclo Millau

On repart pour la 2e session > Entre Elles, le dimanche 23 novembre à 13h30 au rond-point de la Pouncho.

Une sortie hivernale, douce et conviviale, pour rouler, papoter et se motiver ensemble.

À l’arrivée on fait simple tisane & chocolat chaud dans un café en ville pour se réchauffer et prolonger le moment

Toutes les cyclistes sont les bienvenues, avec un esprit de partage et de bienveillance

Parcours à venir, pourra être ajusté selon la météo et l’état de la chaussée

Equipez-vous cuissard long, sous pull, veste thermique, surchaussures, gants, cache oreilles partenaire >> @Libertybike

Un photographe pour immortaliser cette sortie

Inscriptions sur les réseaux ou par simple sms à Nina BARRERA au 0610509542

Vélo de route Gravel .

Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 10 50 95 42

