Sortie vélo entre Elles ! (vélo de route et gravel) Départ parking de la Pouncho Millau

Sortie vélo entre Elles ! (vélo de route et gravel)

Départ parking de la Pouncho 155 av de l’Aigoual Millau Aveyron

2025-10-05

Une sortie à vélo qu’entre nanas à MILLAU ! Prends ton vélo de route ou ton gravel et viens faire tourner les jambes !

Dimanche 5 octobre, départ à 14h au parking de la Pouncho (155 av de l’Aigoual 12100Millau)

Parcours de 40 km avec 550 m de dénivelé positif.

L’objectif de ce ride c’est de faire connaissance, et de trouver, pourquoi pas, ta future team d’entraînement

Un moment convivial autour d’un verre à la Capelle pour finir en beauté.

Tu pourras même repartir avec des goodies offerts par notre partenaire @LibertyBike.

Et au fait ! C’est gratuit !

Inscription par un simple message privé sur Instagram ou en commentaire de publication sur FB .

Départ parking de la Pouncho 155 av de l’Aigoual Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 10 50 95 42 marierose.barrera@gmail.com

English :

A girls-only bike outing in MILLAU! Grab your road or gravel bike and get your legs moving!

German :

Eine Radtour nur unter Frauen in MILLAU! Schnapp dir dein Rennrad oder dein Gravelbike und lass die Beine kreisen!

Italiano :

Una pedalata per sole ragazze a MILLAU! Prendete la vostra bici da corsa o la vostra gravel bike e venite a far muovere le gambe!

Espanol :

¡Un paseo en bicicleta sólo para chicas en MILLAU! ¡Coge tu bici de carretera o de grava y ven a mover las piernas!

