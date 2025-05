Sortie vélo entre filles – Valenciennes, 14 juin 2025 10:00, Valenciennes.

MESDAMES, quel que soit votre niveau, la Maison du vélo vous invite à nous rejoindre le samedi 14 juin, pour une balade détente entre filles.

Et si c’était l’occasion de remettre le pied à l’étrier, en douceur, et juste de se faire du bien ? Sans jugements, sans pressions, en toute bienveillance et avec entraide .

un tout petit check up de votre vélo pourra être effectué avant le départ, si besoin + rendez-vous à 10h à la MDV pour un petit déjeuner.

Assurez-vous de venir avec un vélo en bon état de fonctionnement et n’oubliez pas votre casque !

Prévoyez un petit pique nique pour le midi

Parlez-en à vos copines, nièces, filles, grands-mères, mamans, tatas, marraines, collègues…

Inscriptions obligatoires par téléphone ou mail places limitées. .

91 Rue du Chauffour

Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France +33 7 62 47 28 46 mdv.valenciennes@gmail.com

