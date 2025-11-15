SORTIE VÉLO ET RANDONNÉE PÉDESTRE AU PROFIT DU TÉLÉTHON Mont Lozère et Goulet

SORTIE VÉLO ET RANDONNÉE PÉDESTRE AU PROFIT DU TÉLÉTHON

Chasseradès Mont Lozère et Goulet Lozère

Début : 2025-11-15 13:15:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

L’association La Calade organise une sortie vélo de route (53 km et 1080m D+) et une randonnée de 8,5 km au départ de Chasseradès. Participation libre au profit du Téléthon.

Une collation sera proposée au retour, offerte par La Calade.

Chasseradès Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 23 41 31 04 lacalade@etik.com

English :

The association La Calade is organizing a road bike outing (53 km and 1080m D+) and an 8.5 km hike starting from Chasseradès. Free participation in aid of the Telethon.

A snack will be offered on the way back, courtesy of La Calade.

German :

Der Verein La Calade organisiert eine Ausfahrt mit dem Rennrad (53 km und 1080 m D+) und eine Wanderung von 8,5 km ab Chasseradès. Teilnahme frei zugunsten des Telethon.

Auf der Rückfahrt wird ein Imbiss angeboten, der von La Calade gestiftet wird.

Italiano :

L’associazione La Calade organizza un’uscita in bicicletta su strada (53 km e 1080 m D+) e un’escursione di 8,5 km con partenza da Chasseradès. Partecipazione gratuita a favore della Téléthon.

Al ritorno sarà servito uno spuntino offerto da La Calade.

Espanol :

La asociación La Calade organiza una salida en bicicleta de carretera (53 km y 1080 m D+) y una caminata de 8,5 km a partir de Chasseradès. Participación gratuita a beneficio del Téléthon.

A la vuelta se servirá un tentempié a cargo de La Calade.

