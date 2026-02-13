Sortie vélo « Nouvelles voies cyclables à Caen, le regard des cyclistes », Locaux de Dérailleurs à la Maison du Vélo, 1 place de la Gare, Caen

Sortie vélo « Nouvelles voies cyclables à Caen, le regard des cyclistes » Dimanche 8 mars, 09h30 Locaux de Dérailleurs à la Maison du Vélo, 1 place de la Gare Calvados

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T09:30:00+01:00 – 2026-03-08T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T09:30:00+01:00 – 2026-03-08T12:00:00+01:00

Sortie vélo Dérailleurs et Territoires Pionniers, dans le cadre de Chantiers Communs : « Nouvelles voies cyclables à Caen, le regard des cyclistes »

Parcours de visite à vélo avec commentaires et échanges sur place.

Départ à 9h30 de la Maison du Vélo (RDV 9h15 place de la Gare) à Caen.

Sortie de type balade conviviale, non-sportive, à allure modérée.

Gratuit et ouvert à tous. Conditions générales de nos sorties à vélo : https://www.derailleurs-calvados.fr/nos-actions/parcours-decouverte/

Dérailleurs Calvados et Territoires Pionniers