Sortie vélo pour tous, Mât olympique d’Albertville, Albertville
Sortie vélo pour tous, Mât olympique d’Albertville, Albertville samedi 23 mai 2026.
Sortie vélo pour tous Samedi 23 mai, 08h30 Mât olympique d’Albertville Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T08:30:00+02:00 – 2026-05-23T15:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T08:30:00+02:00 – 2026-05-23T15:00:00+02:00
Sortie vélo pour tous niveau encadrée par les référents du club
Mât olympique d’Albertville Albertville Albertville 73200 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.cyclosalbertvillois.com/ »}]
rando tous niveau