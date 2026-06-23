Sortie vélo Rallye vélo du Parc des Alpilles Sénas
Sortie vélo Rallye vélo du Parc des Alpilles Sénas dimanche 27 septembre 2026.
Sénas
Sortie vélo Rallye vélo du Parc des Alpilles
Dimanche 27 septembre 2026 de 13h à 18h.
Annulé en cas de mauvais temps. Sénas Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 13:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Sortie vélo ❁ Gratuit
Rallye Vélo du Parc
Livret en main, partez à la découverte des villages de Lamanon et Sénas, de leurs paysages et de leur histoire agricole. A partir de 8 ans, en autonomie Prendre son vélo !
Sénas et Lamanon
Sortie vélo ❁ Gratuit
Rallye Vélo du Parc
Livret en main, partez à la découverte des villages de Lamanon et Sénas, de leurs paysages et de leur histoire agricole. A partir de 8 ans, en autonomie Prendre son vélo !
Sénas et Lamanon .
Sénas 13560 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
Bike ride? Free
Park Bike Rally
With your booklet in hand, set out to explore the villages of Lamanon and Sénas, their landscapes, and their agricultural history. Ages 8 and up, self-guided—Bring your bike!
S%E9nas and Lamanon
L’événement Sortie vélo Rallye vélo du Parc des Alpilles Sénas a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles