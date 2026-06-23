Sénas

Sortie vélo Rallye vélo du Parc des Alpilles

Dimanche 27 septembre 2026 de 13h à 18h.

Annulé en cas de mauvais temps. Sénas Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 13:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Sortie vélo ❁ Gratuit

Rallye Vélo du Parc

Livret en main, partez à la découverte des villages de Lamanon et Sénas, de leurs paysages et de leur histoire agricole. A partir de 8 ans, en autonomie Prendre son vélo !

Sénas et Lamanon

Sortie vélo ❁ Gratuit

Rallye Vélo du Parc

Livret en main, partez à la découverte des villages de Lamanon et Sénas, de leurs paysages et de leur histoire agricole. A partir de 8 ans, en autonomie Prendre son vélo !

Sénas et Lamanon .

Sénas 13560 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Bike ride? Free

Park Bike Rally

With your booklet in hand, set out to explore the villages of Lamanon and Sénas, their landscapes, and their agricultural history. Ages 8 and up, self-guided—Bring your bike!

S%E9nas and Lamanon

L’événement Sortie vélo Rallye vélo du Parc des Alpilles Sénas a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles