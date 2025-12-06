Sortie vélo route solidaire 50 kms Téléthon 2025 Kirolak Bidart
Sortie vélo route solidaire 50 kms Téléthon 2025 Kirolak Bidart samedi 6 décembre 2025.
Sortie vélo route solidaire 50 kms Téléthon 2025
Kirolak 587 Rue de la Gare Bidart Pyrénées-Atlantiques
Ensemble faisons bouger les lignes !
Sortie vélo solidaire 50kms
A 9h au départ de VéloNews64 de 9h30 à 12h.
Maximum 50 participants. Place à partir de 5€.
Réservation 05 59 41 06 33 .
Kirolak 587 Rue de la Gare Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 14 57 45
