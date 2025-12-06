Sortie vélo route solidaire 50 kms Téléthon 2025 Kirolak Bidart

Sortie vélo route solidaire 50 kms Téléthon 2025

Ensemble faisons bouger les lignes !

Sortie vélo solidaire 50kms

A 9h au départ de VéloNews64 de 9h30 à 12h.

Maximum 50 participants. Place à partir de 5€.

Réservation 05 59 41 06 33 .

Kirolak 587 Rue de la Gare Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 14 57 45

