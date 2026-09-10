Informations pratiques

Ligny-le-Ribault

Sortie vélo spéciale « Brame du cerf »

80 Rue du Prêche Ligny-le-Ribault Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Envie de vivre le brame du cerf autrement ?

La Roue Libre vous propose une sortie vélo familiale le vendredi 2 octobre 2026, pour une balade d’environ 10 km au cœur de la nature solognote.

Sortie vélo spéciale « Brame du cerf » – Ligny-le-Ribault

Envie de vivre le brame du cerf autrement ?

La Roue Libre vous propose une sortie vélo familiale le vendredi 2 octobre 2026, pour une balade d’environ 10 km au cœur de la nature solognote.

Une sortie accessible à tous

Observation et écoute du brame dans le calme, dans le respect de la nature

‍ ‍ ‍ Sortie en famille, enfants de 6 à 16 ans

Apéritif dînatoire, dessert et boisson compris

10 € adulte | 5 € enfant (6–16 ans)

Rendez-vous à 19h au 80 rue du Prêche, 45240 Ligny-le-Ribault

Départ à 20h30 pour une belle promenade sous les étoiles ✨

⚠️ Casque et lumière obligatoires

Places limitées – inscription obligatoire avant le 28 septembre.

Réservations :

06 87 65 68 94

06 85 57 20 28 10 .

80 Rue du Prêche Ligny-le-Ribault 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 65 68 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to experience the deer rut in a different way? ??

La Roue Libre is offering a family bike ride on Friday, October 2, 2026—a ride of about 10 km through the heart of the Sologne countryside.

L’événement Sortie vélo spéciale « Brame du cerf » Ligny-le-Ribault a été mis à jour le 2026-09-10 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN