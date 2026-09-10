Sortie vélo spéciale « Brame du cerf » Ligny-le-Ribault
vendredi 2 octobre 2026 · Ligny-le-Ribault
Informations pratiques
Ligny-le-Ribault
Sortie vélo spéciale « Brame du cerf »
80 Rue du Prêche Ligny-le-Ribault Loiret
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 19:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Envie de vivre le brame du cerf autrement ?
La Roue Libre vous propose une sortie vélo familiale le vendredi 2 octobre 2026, pour une balade d’environ 10 km au cœur de la nature solognote.
Sortie vélo spéciale « Brame du cerf » – Ligny-le-Ribault
Envie de vivre le brame du cerf autrement ?
La Roue Libre vous propose une sortie vélo familiale le vendredi 2 octobre 2026, pour une balade d’environ 10 km au cœur de la nature solognote.
Une sortie accessible à tous
Observation et écoute du brame dans le calme, dans le respect de la nature
Sortie en famille, enfants de 6 à 16 ans
Apéritif dînatoire, dessert et boisson compris
10 € adulte | 5 € enfant (6–16 ans)
Rendez-vous à 19h au 80 rue du Prêche, 45240 Ligny-le-Ribault
Départ à 20h30 pour une belle promenade sous les étoiles ✨
⚠️ Casque et lumière obligatoires
Places limitées – inscription obligatoire avant le 28 septembre.
Réservations :
06 87 65 68 94
06 85 57 20 28 10 .
80 Rue du Prêche Ligny-le-Ribault 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 65 68 94
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English :
Want to experience the deer rut in a different way? ??
La Roue Libre is offering a family bike ride on Friday, October 2, 2026—a ride of about 10 km through the heart of the Sologne countryside.
L’événement Sortie vélo spéciale « Brame du cerf » Ligny-le-Ribault a été mis à jour le 2026-09-10 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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