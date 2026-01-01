Sortie vin chaud Abreschviller

Sortie vin chaud

Le Club Vosgien de Sarrebourg-Abreschviller organise sa première randonnée de l’année. Un parcours d’1h30 suivi du traditionnel vin chaud à la salle des fêtes.

Vous pouvez en profiter pour régler votre cotisation annuelle.

Renseignements par téléphone.Tout public

Parking Place des Passeurs Abreschviller 57560 Moselle Grand Est +33 6 71 47 21 10

English :

The Club Vosgien de Sarrebourg-Abreschviller organizes its first hike of the year. A 1h30 hike followed by the traditional mulled wine at the salle des fêtes.

You can use this opportunity to pay your annual membership fee.

Information by phone.

