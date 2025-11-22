SORTIE VIN PRIMEUR AOP ESTABEL Cabrières
20 Route de Fontes Cabrières Hérault
Tarif : – –
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Festivités autour de la Sortie du Vin Primeur Estabel.
20 Route de Fontes Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 91 60 contact@orange.fr
English :
Festivities surrounding the release of the Estabel Vin Primeur.
German :
Feierlichkeiten rund um die Veröffentlichung des Estabel Primeurweins.
Italiano :
I festeggiamenti per l’uscita dell’Estabel Vin Primeur.
Espanol :
Festejos en torno a la publicación del Estabel Vin Primeur.
