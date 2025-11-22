Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SORTIE VIN PRIMEUR AOP ESTABEL Cabrières

SORTIE VIN PRIMEUR AOP ESTABEL Cabrières samedi 22 novembre 2025.

20 Route de Fontes Cabrières Hérault

Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

2025-11-22

Festivités autour de la Sortie du Vin Primeur Estabel.
20 Route de Fontes Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 91 60  contact@orange.fr

English :

Festivities surrounding the release of the Estabel Vin Primeur.

German :

Feierlichkeiten rund um die Veröffentlichung des Estabel Primeurweins.

Italiano :

I festeggiamenti per l’uscita dell’Estabel Vin Primeur.

Espanol :

Festejos en torno a la publicación del Estabel Vin Primeur.

