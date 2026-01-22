SORTIE VISITE DE L’ESPADON Départ CSC Mireille Moyon Paimbœuf

SORTIE VISITE DE L’ESPADON

Départ CSC Mireille Moyon 33 Boulevard Dumesnildot Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 13:30:00

fin : 2026-02-27 16:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Le Centre Socioculturel vous emmène à la base sous-marine de Saint-Nazaire ! Vous allez embarquer dans l’Espadon, sur les traces d’une mission secrète au pôle Nord en 1964 ! Tout d’abord vous allez déambuler sur les quais, puis descendre au plus proche de l’eau. Les points de vue sont impressionnant

.

Départ CSC Mireille Moyon 33 Boulevard Dumesnildot Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 secretariat@csc-mireillemoyon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Centre Socioculturel takes you to the Saint-Nazaire submarine base! Come aboard the Espadon, following in the footsteps of a secret mission to the North Pole in 1964! First you’ll stroll along the quayside, then descend as close as possible to the water. The views are breathtaking

L’événement SORTIE VISITE DE L’ESPADON Paimbœuf a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Saint Brevin