Sortie Vive les champignons ! Rue de Beauport Paimpol dimanche 28 septembre 2025.

Rue de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-28 10:30:00

fin : 2025-09-28 12:00:00

2025-09-28

Dans le cadre de l’évènement « Un Pas pour ma Planète ». Pas de poêlée au menue, mais la découverte d’un monde immense et fascinant: celui des champignons. Que sont-ils, à quoi servent-ils ? Apprenons à les reconnaître grâce à leur forme, leur odeur, et découvrons leurs secrets ! .

Rue de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 18 58

