Sortie Vive les champignons ! Rue de Beauport Paimpol

Rue de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-28 10:30:00
fin : 2025-09-28 12:00:00
Date(s) :
2025-09-28
Dans le cadre de l’évènement « Un Pas pour ma Planète ». Pas de poêlée au menue, mais la découverte d’un monde immense et fascinant: celui des champignons. Que sont-ils, à quoi servent-ils ? Apprenons à les reconnaître grâce à leur forme, leur odeur, et découvrons leurs secrets ! .
Rue de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 18 58
