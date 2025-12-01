Sortie VTT à assistance électrique tous niveaux village vacances Le Duchet Nanchez
village vacances Le Duchet 2, Les Pessettes Nanchez Jura
Tarif : 49 – 49 – EUR
Début : 2025-12-26 09:00:00
fin : 2025-12-26 11:00:00
2025-12-26
Sortie VTT à assistance électrique avec un accompagnateur diplômé, à partir de 16 ans tous niveaux !
la sortie comprend la location des vélos.
Uniquement sur réservation ! .
village vacances Le Duchet 2, Les Pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 41 26 contact@le-duchet.com
