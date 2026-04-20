Sortie VTT avec le Club Castelmontois Salle des Fêtes Montrond-le-Château

Montrond-le-Château

Sortie VTT avec le Club Castelmontois

Salle des Fêtes 6 Rue de la Mairie Montrond-le-Château Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-05-24 2026-06-27 2026-09-06 2026-10-10

3 parcours sont proposés un parcours de 25-30 kms , un parcours de 35-40 kms et un parcours Découverte à partir de 7 ans. Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte et équipé d’un VTT en bon état et d’un casque. Chaque vététiste veillera au bon respect du code de la route et au port du casque. Les parcours ne sont pas balisés l’accompagnement est géré par les membres du club.

Les adhérents ne sont pas couverts par l’assurance de l’association, il appartient à l’adhérent de souscrire une assurance s’il le souhaite. .

Salle des Fêtes 6 Rue de la Mairie Montrond-le-Château 25660 Doubs Bourgogne-Franche-Comté jeanpierreverovic@yahoo.fr

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English : Sortie VTT avec le Club Castelmontois

L’événement Sortie VTT avec le Club Castelmontois Montrond-le-Château a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON