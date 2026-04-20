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Sortie VTT avec le Club Castelmontois Salle des Fêtes Montrond-le-Château

Sortie VTT avec le Club Castelmontois Salle des Fêtes Montrond-le-Château

Sortie VTT avec le Club Castelmontois Salle des Fêtes Montrond-le-Château dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Salle des Fêtes

Adresse : 6 Rue de la Mairie

Ville : 25660 Montrond-le-Château

Département : Doubs

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montrond-le-Château

Sortie VTT avec le Club Castelmontois

Salle des Fêtes 6 Rue de la Mairie Montrond-le-Château Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:30:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-05-24 2026-06-27 2026-09-06 2026-10-10

3 parcours sont proposés un parcours de 25-30 kms , un parcours de 35-40 kms et un parcours Découverte à partir de 7 ans. Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte et équipé d’un VTT en bon état et d’un casque. Chaque vététiste veillera au bon respect du code de la route et au port du casque. Les parcours ne sont pas balisés l’accompagnement est géré par les membres du club.
Les adhérents ne sont pas couverts par l’assurance de l’association, il appartient à l’adhérent de souscrire une assurance s’il le souhaite.   .

Salle des Fêtes 6 Rue de la Mairie Montrond-le-Château 25660 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   jeanpierreverovic@yahoo.fr

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English : Sortie VTT avec le Club Castelmontois

L’événement Sortie VTT avec le Club Castelmontois Montrond-le-Château a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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