Sortie VTT commentée de l’expo photo en plein air Gresswiller

Sortie VTT commentée de l’expo photo en plein air

Gresswiller Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-08-16 09:30:00

Découverte commentée en VTT de l’exposition de photos en plein air Nature en lumière. Collection de 14 photo sur la splendeur de la nature sur le Wurmberg

Distance 4 km Dénivelé positif + 50m

À Prévoir VTT Eau Tenue en fonction de la météo

Réservation obligatoire15 personnes maximum acti vité gratuite .

Gresswiller 67190 Bas-Rhin Grand Est gresswillernature@ecomail.fr

English :

Guided mountain bike tour of the open-air photo exhibition Nature en lumière. A collection of 14 photos showing the splendour of nature on the Wurmberg

German :

Kommentierte Entdeckungstour mit dem Mountainbike durch die Freiluft-Fotoausstellung Natur im Licht. Sammlung von 14 Fotos über die Pracht der Natur auf dem Wurmberg

Italiano :

Tour guidato in mountain bike della mostra fotografica all’aperto Natura in luce. Una raccolta di 14 foto che mostrano lo splendore della natura sul Wurmberg

Espanol :

Recorrido guiado en bicicleta de montaña por la exposición fotográfica al aire libre Naturaleza a la luz. Una colección de 14 fotos que muestran el esplendor de la naturaleza en el Wurmberg

